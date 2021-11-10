新北市淡水區某美語補習班，傳出分別擔任負責人與總務的一對許、謝夫妻，對一名9歲男童不當管教，據了解，男童疑與班上一名女同學發生爭吵，許姓負責人見男童將書包丟在地上，要他撿起來被拒，竟徒手將男童的頭部按壓在地上，還反折左手，男童返家後，母親見他手臂紅腫，全身是傷，詢問後得知兒子受傷原因，氣得報警處理，士林地檢署調查後將許、謝夫妻起訴。

這起疑似虐童事件發生在今年8月16日，因男童在補習班疑似毆打班上女同學，許、謝夫妻便將男童叫到走廊詢問，見男童情緒激動，竟以手砸書包，還教室裡的木棍毆打男童，過程中許男見男童將書包丟在地上，要他撿起又被拒，竟抓起男童的後頸部，將其頭部往地下按壓，還反折左手。

男童返家後，媽媽見他全身傷，立刻帶他到醫院驗傷，隨即報警處理。許、謝到案後坦承犯行，2人遭士林地檢依傷害罪嫌起訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。