文化局10日於得忌利士洋行舉辦「探索淡水密碼─淡水文史特展」，展覽以「數字解密」呈現淡水文史（戴上容攝）

「探索淡水密碼─淡水文史特展」，展覽以「數字解密」呈現淡水文史，新北市副市長謝政達前往參加，直呼展覽寓教於樂。（戴上容攝）

「探索淡水密碼─淡水文史特展」，展覽以「數字解密」呈現淡水文史，新北市副市長謝政達前往參加，直呼展覽寓教於樂。（戴上容攝）

淡水有山有海，擁有許多古蹟與歷史建築，文化局10日於得忌利士洋行舉辦「探索淡水密碼─淡水文史特展」，展覽以「數字解密」呈現淡水文史，新北市副市長謝政達前往參加表示，民眾透過在展區尋找62個淡水密碼活動，寓教於樂。

文化局「探索淡水密碼─淡水文史特展」10日下午開展，副市長謝政達前往參加，新北市議員陳偉杰、鄭宇恩也到場參加，謝政達等人現場實際尋找62個淡水密碼，展區互動性十足。

文化局表示，今年特別規畫「探索淡水密碼─淡水文史特展」，呈現淡水精彩的歷史與經濟故事，展覽以「數字解密」的概念呈現淡水文史，讓民眾走進各個年代的淡水數字光廊，展覽將淡水分為「動機」、「覬覦」、「崛起」、「革新」、「轉變」5個時期。

副市長謝政達表示，淡水文史特展沒有制式觀展動線，特別設計了3款適合不同年齡層的學習單，適合全家大小一起到得忌利士洋行解密。這次展覽是今年文化局於淡水區11、12月後續活動的首發，未來將結合淡水古蹟博物館、海關碼頭等景點辦理更多冬季系列活動。

文化局指出，展區一路帶領民眾從1800年前的十三行文化，到各個西方勢力覬覦的時代，再到清領、日治時期的崛起與革新，內涵隱藏了62個淡水密碼，這些數字可能在箱子或櫃子裡，只要找到所有數字、完成學習單的朋友們，都可獲得一張專屬的電子版「高級探員證書」。