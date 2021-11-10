台北市議會法規會10日審議「台北市住宅及都市更新中心設置自治條例」草案，最後修正部分文字後一讀通過，後續將進行二讀及三讀程序。都發局長黃一平表示，現有的都更中心未來會和住都中心合併，並加強社宅物業管理，提升服務品質。

議員周威佑質疑，同時有專任董事、董事長和執行長，管理上是否會造成混亂？若董事長是兼任，公司幹部是要聽命於董事長、執行長還是專任董事，公司由誰治理？

都發局回應，董事長將有一定層級，像是中央住都中心董事長就由內政部長花敬群兼任、新北市住都中心董事長由副市長擔任，可綜理所有業務，執行面由執行長負責。

社宅管理部分，議員汪志冰說，都發局有計畫分區管理，建議做成附帶決議，包括社宅經營管理模式、住都中心量能、配置狀況與經濟規模，未來議會監督才有依據。

黃一平受訪表示，若北市住都條例順利三讀，住宅跟都更推動就能整合運用，讓後續執行社宅管理維護上更有彈性，專業人員進駐後有效管理社宅，提升服務品質，而現有的都更中心整併後，所有成員會持續執行都更作業。

都發局強調，目前亦已同步就後續籌備小組成立之前置作業預為準備，期藉「行政法人台北市住宅及都市更新中心」成立後，進一步積極推動社會住宅及都市更新推動業務。未來北市住都中心可透過有別於公務機關之組織型態，以更具彈性之模式及有效的監督機制，在受民意監督且資訊公開透明的前提下，達到專業化及提升效能之目的。