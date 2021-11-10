富邦金控今公告，2021年10月自結稅後淨利56.04億元，累計今年前10月稅前淨利達1558.19億元、稅後淨利1358.15億元，較去年同期大幅成長 82％，每股盈餘(EPS)達11.81元，續居金控每股獲利王寶座；富邦金控累計前10月稅後淨利、每股獲利雙雙續創歷史新高紀錄。

子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前10月獲利也同步再創下歷史新高；富邦金控10月底淨值約9070億元，普通股每股淨值68.84元，現金增資於10月完成後，本公司普通股股數為118億496萬4394股，反映於10月的每股盈餘(EPS)及普通股每股淨值。

截至10月31日，富邦金控已取得日盛金控58.04％股權，而富邦金於10月認列日盛金投資收益0.9億元。

10月適逢大盤震盪，當月指數終以小漲約0.3％作收，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利；在債市投資方面，動態觀察市況發展，以掌握投放時機、提高整體經常性收益為主要策略，新台幣走勢平穩，境內經常性避險成本(CS) 維持低檔(20bp以下)，富邦人壽單月與累積前10月匯兌損益與避險成本均持續大幅優於去年同期；富邦人壽10月稅後淨利為30.83億元，累計前10月稅後淨利983.13億元，較去年同期成長99％。

此外，富邦經營海外人壽業務有成，績效顯著提升，其中韓國子公司累計前10月初年度保費及總保費各338億元及460億元，業績主要來自銀保通路，此外，退休金業務持續成長，穩居市場第二。

台北富邦銀行的存放款業務規模持續提升，餘額較去年同期分別成長22％及14％；財管業務受惠基金產品持續熱銷，帶動財管商品銷量及AuM較去年同期分別成長14％及8％；信用卡業務表現持續優於市場，有效卡數及簽帳金額皆較去年同期成長11％；放款成長同時維持良好資產品質，截至10月底逾放比率為0.18％，備抵呆帳覆蓋率為689.46％，台北富邦銀行累計前10月稅後淨利158.73億元。

富邦產險累計前10月稅後淨利67.47億元，較去年同期成長56％，主要因國內資本市場熱絡帶動投資收益表現亮眼，在疫情逐漸穩定下業務面亦有雙位數成長，10月簽單保費收入38.89億元，較去年同期成長13％，其中企業保險相關業務成長達30％，同時健康傷害險維持雙位數成長動能；累計前10月簽單保費收入434.97億元，保持市場領先地位。