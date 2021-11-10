110年11月2日早上9時許三芝一名55歲高姓婦人至郵局欲匯款15萬元，郵局行員詢問匯款原因，婦人稱是要匯款給友人，而且是一位在阿富汗的軍醫，行員一聽案情並不單純，立即報案請警方到場協助，三芝所警員郭一伭到場了解，原來高婦是在臉書認識該名網友，雙方相談甚歡，網友稱他是在阿富汗的軍醫，有一個包裹在臺灣海關，要請高婦先付費代領，事後會將費用還給她，高姓婦人不疑有他便到郵局欲匯出15萬元整給軍醫提供的臺灣帳戶，員警一聽，果斷地向她表示無論是代領包裹或是軍醫噓寒問暖，其實都是詐騙手法，目的就是要假借交友名義騙取民眾的錢財，經員警苦苦勸說，高婦才終於醒悟放棄匯款的念頭，頻向警方致謝。

無獨有偶，同(2)日13時許在淡水有名黃姓男子至銀行欲轉帳250萬元給一位在Line上分享投資手法的網友，幫他投資獲利，行員聽完匯款原因後機警地先拖延時間，並報案請警方前往，同時也一邊向男子欲轉帳的帳戶所屬銀行確認帳戶是否安全？水碓所警員吳世彬抵達向行員了解來龍去脈後，也勸說黃男這筆金額龐大，隨意相信網友可能會導致血本無歸，何況經查詢後該帳戶已有遭通報為警示帳戶的紀錄，在員警及行員的解釋勸阻下，黃男才意識到自己差點遭到詐騙，幸好有機警的行員跟警方協助，成功保住自己的血汗錢。

淡水分局呼籲，民眾網路交友務須謹慎，有關「匯款」、「投資」等等皆須小心對待，不可輕信網友便將自己的血汗錢、身分資料提供給他人使用，有任何與詐騙相關疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證。