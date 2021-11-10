長榮（2603）晚間公布10月合併營收數字，再度刷新法人預期，10月合併營收達527.29億元，再刷新高紀錄，不但重回500億元水準，更比9月增加將近36億元營業額，季增7.32％，年增159.71％；累計前十月合併營收為3861.30億元，年增136.89％。

長榮10月業績大放異彩，來自於2.4萬TEU貨櫃船在8月、9月各自有「長範輪」（EVER ACE）、長儀輪（EVER ACT）兩艘交船，投入利潤最高的歐洲線；同時10月美國線運價居高不下及成功對客戶徵收各種附加費，推升長榮10月合併營收高達527.29億元，再刷新高紀錄。

長榮第三艘2.4萬TEU貨櫃船已在11月初交船，近日才甫經過台北港，航向歐洲線，將貢獻11月營收，預期長榮11月營收仍可期待，年底前還會有第四艘2.4萬TEU貨櫃船交船，長榮一路旺到年底成定局。

長榮第三季合併營收為1434.81億元，毛利率達69％，EPS已經達15.15元，優於法人預期，以目前10月合併營收高達527.29億元概算，第四季獲利將是全年最高。