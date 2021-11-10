國光生（4142）受惠流感疫苗出貨高峰，第三季營收季增755.92％、年增21.95％，毛利率40％，雖受新產線商轉及專業人才延攬導致營業成本增加，但仍維持旺季的應有水準，稅後純益1.57億元，EPS0.37元。前三季淨損2.51億元，每股虧損0.59元。

國光生表示，今年中、美流感疫苗訂單有感成長。國內公費四價流感疫苗已從今年第三季開始出貨，海外包括中國大陸、泰國、歐美等國均有成長，預計年底前全數出貨完畢，第四季可望再攀高峰。

此外，繼流感疫苗原液量產出口日本後，國光生再下一城，與俄羅斯疫苗製造商Petrovax完成簽約，原液出貨俄羅斯，成功建立流感疫苗前進東歐各國的中繼站。

國光生指出，10月營收5.29億元，前10月營收13.77億元，年減17.13％，但若扣除2019年底遞延至2020年初的156萬劑四價流感疫苗營收，累計前十個月營收則是年成長5.56％。第四季在國內外訂單雙引擎的趨動下，表現可望再攀高峰。

此外，國光生充填第二條產線在第三季獲衛福部GMP認證投入商轉，帶動充填總產能擴大至每年1億劑，新產線已有多項國際訂單預約生產排程。新產線正在準備歐盟EMA及美國FDA的查廠認證；在通過認證後，預估兩年內產能就會滿載，目前已規劃在國內外打造第三及四條生產線，以因應市場需求。