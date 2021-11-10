中國人民銀行公布，大陸10月新增貸款人民幣（下同）8262億元，高於市場預期的8000億元。
信報報導，10月底人民幣貸款餘額190.29兆元，年增11.9％，增速與9月底持平，較2020年同期低1個百分點。截至10月底，廣義貨幣（M2）餘額233.62兆元，年增8.7％，增速較9月底高0.4個百分點，較2020年同期低1.8個百分點。
狹義貨幣（M1）餘額62.61兆元，年增2.8％，增速分別較9月底和2020年同期低0.9個和6.3個百分點。流通中貨幣（M0）餘額8.61兆元，年增6.2％。
此外，10月份人民幣存款增加7649億元，10月底人民幣存款餘額229.95兆元，年增9.1％，增速分別比9月底高0.5個百分點，較2020年同期低1.2個百分點。
中國10月社會融資規模增量則為1.59兆元，較2020年同期多1970億元。
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