AOI設備廠由田新技（3455）公告10月營收3.26億元，累計今年前十個月營收21.51億元，單月及累計營收同創同期歷史次高。由田也公告第三季財報，第三季毛利率56％，創過去十年來單季毛利率最高，顯見公司產品線調整奏效。由田第三季每股盈餘 2.61元，為過去十年同期表現最佳。累計前三季每股盈餘 4.74元，已超越去年全年。

由田今年前三季合併營收約18.25億元、年成長21.78％，毛利率約51.23％，營業利益約3.36億元、年成長168％，稅前淨利約3.4億元、年成長185％，稅後淨利約2.84億元、年成長136％，每股盈餘約4.76元。

由田表示，受惠於兩岸IC載板廠積極擴廠，尤其ABF載板市場拉貨需求不斷上調，相關設備需求急速湧入，樂觀預估載板檢測設備今年對由田將有倍數以上的營收貢獻。隨著先進封裝需求提升，半導體檢測設備也陸續通過客戶驗證並交機成功，於今年下半年開始逐步認列營收、後續將朝向不同領域應用廣化發展。

另外，公司面板設備亦持續配合客戶新廠及產品升級需求，提供新機出貨與升級改造服務。再加上由田於PCB領域仍持續開發新產品搶占市場，法人預估，由田第四季將旺季續旺，營收表現甚至好過第三季，全年營收成長兩成的目標可望提早達成。