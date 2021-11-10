經濟部於10日隆重舉辦「110年經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮」，現場揭曉及頒發具有產業創新奧斯卡獎之稱的第7屆「國家產業創新獎」44件得獎作品，與獎勵智財專利「國家發明創作獎」的43位金銀牌得主。在這兩年一度的盛會中，副總統賴清德更在百忙中親臨致詞與頒獎，帶領大家共同見證我國產業創新盛事。

賴清德致詞時表示，大疫時代來臨，全球經濟產業情勢產生劇烈變化，疫情造成許多不確定變因，對於臺灣產業而言，是挑戰也是轉機。期許產業能持續研發創新，展現靈活應變能力，才能厚實底蘊，進而在變動的時代中開創新局。

經濟部次長曾文生表示，經濟部舉辦「國家產業創新獎」及「國家發明創作獎」二項創新選拔活動，就是希望發掘並樹立多元創新典範。在面對後疫情時代，期待產業能把握疫後全球供應鏈重組的契機，須以創新迎戰，加速臺灣產業升級轉型的腳步。

不論在「國家產業創新獎」或是「國家發明創作獎」的獲獎案例中，除了可以看見製造業、科技業更加積極結合創新科技，精進產業核心技術之外，其他產業領域也開始跨域串聯5G、物聯網、AI等智慧科技，打造多元應用服務，包括智慧運輸、智慧醫療、智慧農業、智慧倉儲等，期待將來開創藍海市場，展現臺灣產業具多元性的創新面向。

此次表揚的第7屆「國家產業創新獎」，遴選出16家產學研組織單位、13個團隊及15位個人類獎項得主，獲獎單位囊括了多元產業領域，像是智慧製造的創新企業-大銀微系統(股)公司、達佛羅(股)公司等，與半導體科技的創新學研機構與企業-工研院電子與光電系統研究所與台積電團隊等；然而，今年自326件的參選案件中，特別選拔出當時因應疫情發生，配合政府快速籌組的口罩國家隊如創新學研機構與企業-紡織所、敏成公司及哈伯公司等，以及順應全球暖化、淨零碳排等問題，更重視永續發展及綠能節能之優秀廠商，如創新企業-瑞助營造、台灣水泥及凡立橙及團隊創新領航-成大能源中心，皆為今年獎項大黑馬。前者他們為臺灣築起第一道抗疫防線，同時也帶動臺灣防疫產業，後者則是創新綠能科技，邁向綠色經濟及環境永續的願景，獲獎實至名歸。

對於本屆「國家產業創新獎」獲獎案例所展現兼具科技、服務及人文的多元創新能量，賴副總統也給予高度肯定，經濟部也期待臺灣產業在這些創新典範引領下，能以國家隊、產業聯盟等多元跨界合作的形式，發揮臺灣具韌性、靈活及扎實產業技術的特質，攜手邁向更好的未來。