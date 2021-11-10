以張姓主嫌為首的三名犯嫌，今晚被警方拘提到案。（盧金足攝）

台中市西屯區7日發生1名宋姓男大學生駕車，不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂自小客車，遭對方車上3名男子毆打，頭部受創顱內出血求醫急救。（民眾提供／盧金足攝）

台中市西屯區7日發生1名宋姓男大學生駕車，不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂自小客車，遭對方車上3名男子毆打，頭部受創顱內出血求醫急救，該輛瑪莎拉蒂車主張姓男子，被查出家中在彰化開食品業的小開，名車登記在媽媽名下，民眾對惡煞對大學生下毒手，痛罵「可惡！」

對警方為何案發後先僅函送，後續才依殺人未遂移送，引發外界質疑是否在市長盧秀燕關切，宣示嚴懲重辦才予以拘提案。

經警方陸續通知相關在場人深入查證，及調閱影音畫面後，發現有3人參與毆打行為，復再通知3人到案複詢，依殺人未遂、妨害秩序、恐嚇及傷害等罪嫌移請台中地檢署嚴辦。

台中市警察局副局長鄧學鑫表示，對任何的犯罪行為，絕對不會寬貸，遵循市長盧秀燕的要求，嚴重查辦暴力犯罪，深入追查包括發生的動機以及有沒有潛藏在幕後的共犯，依證據顯示偵辦。

針對外界質疑，三嫌下手凶殘，造成宋姓大生學成重傷，案發時只是將三人函送，而不是檢方開拘票拘提到案？對此，台中市警察局第六分局長蔡元戎表示，七日凌晨員警接獲報案到場時，宋姓學生還能與員警對話，現場已沒有衝突打架的情事，發現傷者也立即送醫急救。

蔡元戎表示，當時員警即將三嫌與四名助勢者全帶回派出所釐清案情，後續發現傷勢嚴重，現場無打鬥情況，才沒有以現行犯移送，後調閱周邊影像，惡性重大，立即向檢方聲請開立拘票拘提到案。