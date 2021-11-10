文化部10日起推出「藝FUN券」加碼抽獎活動，各博物館、美術館等文化機構也提供藝術文創品作為鼓勵民眾消費獎品，值得一提的是國美館提供黃土水《水牛群像》銅雕等藝術文創品外，館長梁永斐還提供5件個人藝術創作，呼籲民眾以實質行動力「文化台灣」。

文化部「藝FUN券」加碼優惠抽獎方案，只要使用現金、「五倍券」或「藝FUN券」，到全台博物館、地方文化館、工藝店家消費且完成打卡，即可參加工藝品、藝術品及文創好禮抽獎活動。

梁永斐表示，博物館及美術館等藝文機構在後疫情時代，扮演一個讓民眾心靈休憩的空間，疫情趨緩時刻，希望鼓勵民眾積極走進美術館及藝文館所並能夠帶動實質消費，國美館除提供黃土水《水牛群像》銅雕、席德進微噴複製畫等藝術文創品外，他並提供的個人5件系列作品。

梁永斐說，他的作品實驗組合「造境」及「化境」，並加上層次及色彩，雖然創作費時，但豐富了自己的生命，也提高了作品的獨特性及衍生性，不僅融合了東西藝術特色，更可融入建築設計及室內設計，亦可創造出有價值的文創品牌及商品。

梁永斐自幼習字，受書法大家的指導奠下深厚基，加強研究西方藝術，並潛心研讀佛經，書畫藝術作品融合東西風格，獨樹一格。今年並在逢甲大學藝文中心所展出《書藝無界》創作展，提供「藝FUN券」加碼活動的5件系列作品，包括參展的《吉利現前》、《日正當中》、《樂音城市》、《舞動金文》及《大地之歌》等。