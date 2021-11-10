新冠肺炎疫情警戒降到二級，運動賽事也陸續解封，Red Bull推出「再度起步」挑戰計畫，邀請跑者們重拾跑步習慣，即日起只要到Red Bull活動網站登錄開跑意願，即可獲限量Red Bull開跑補給包，透過Red Bull Line官方帳號紀錄跑步時數及照片，開啟挑戰。
「再度起步」挑戰計畫參與的跑者，在今年11月底前累積最多跑步時數的前10名可獲得Garmin Forerunner 55 GPS智慧心率跑錶，還能免費參與由Garmin Run Club (GRC) 教練規劃在溫泉旅店的兩天一夜Wings For Life跑旅體驗。
「我要放鬆心情、慢慢鍛鍊，跑步這件事情，終究會重新回到自己的生活中。」這兩年因懷孕生子而暫停跑步訓練的歐陽靖，藉由Red Bull「再度起跑」的活動邀請，表示自己已迫不及待地想藉由間歇性斷食與每日定時跑步，能讓身體逐漸恢復馬拉松跑者的狀態。
Red Bull鼓勵跑者們不論是因疫情或是其他原因而暫緩練習，趁現在不妨給自己一點目標及動力，穿上跑鞋「再度起步」，讓跑步回到日常生活並享受其中。
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