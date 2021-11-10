基因檢測廠金萬林（6645）因國內新冠肺炎檢測試劑需求穩定，精準癌症檢測服務及新增代理品牌設備開始小量出貨，營收保持穩定增長，10月營收5701萬元，年增86.14％；前10月營收5.16億元，年成長116.57％。

金萬林指出，拓展代理設備業務、精準癌症檢測服務，10月增加新的品牌代理，DNA/RNA定量儀器及試劑已開始小量出貨；旗下精準醫療分子檢測實驗室獲得TFDA認證LDTs，也陸續與各大醫療院所簽約合作後，開始提供癌症病人精準癌症用藥基因檢測與提供伴隨式醫療檢測，營運穩步增長可期。

此外，普生（4117）因近期仍有部分新冠肺炎檢測試劑訂單出貨進度受巴基斯坦地區客戶拉貨遞延情況，10月營收2070萬元，月減18％；但在全球新冠肺炎檢測仍保持一定需求，前10月營收4.95億元，年成長32.96％，超越去年全年水準。

金萬林表示，國內疫情減緩，但防疫措施，住院、陪病、居家隔離/居家檢疫期間或期滿、醫院高風險單位工作人員採檢等公費檢測外，另有企業、出境等自費檢測需求，新冠肺炎試劑、檢測耗材、檢測儀器需求仍穩定貢獻。

此外，各國陸續放寬邊境管制，商務活動增加，甚至旅遊活動也可望逐漸恢復，預期出境的檢測需求將明顯成長，金萬林的合作醫療院所及檢測中心接近30家，將可與市場同步表現。

普生持續深化佈局印尼、巴基斯坦等地區業務，旗下美國Danner Laboratory檢驗實驗室新冠肺炎檢測量能穩步增溫。目前正針對RT-PCR核酸試劑向斯里蘭卡申請證照作業，維持審慎樂觀看法。