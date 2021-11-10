網路家庭（8044）公告10月營收達41.28億元，繳出月增、年增的好成績，較前月增長16％、較去年同期則成長31.06％。網家表示，10月主要營收動能來自於通訊電子新品到貨及消費者因應季節轉換的家電與保暖用品採購需求。展望第四季，法人表示，11月將邁入零售產業傳統銷售旺季，網家今年雙11業績將挑戰年增1.5倍，且預期買氣將一路延伸到年底，將有望為網家帶來歷年最強的第四季。

網家今年前10個月累計營收387.6億元，年增12.56％，第三季單季稅後淨利0.75億元，季增19％、年增33％，單季每股盈餘0.65元，優於去年同期的0.58元。今年前三季累計稅後淨利2.58億元，年增24.3％，累計每股盈餘為2.37元，優於去年同期表現。

網家指出，受惠於任天堂最新遊戲主機Nintendo Switch、Google Pixel 6和?Pixel 6 Pro兩款旗艦智慧型手機新品到貨，帶動網路家庭PChome 24h購物上Nintendo Switch品牌旗艦館與Google品牌旗艦館業績皆較去年同期增長3倍，同時Apple AirPods系列產品單月熱銷超過1萬只。

而近期隨著時序進入初冬，季節性家電買氣增溫，如空氣清淨機、除溼機、冷暖氣機、洗乾衣機等，家電品類銷售皆較去年同期增長2倍，以LG品牌旗艦館為例，其整體銷售成果亦同步走高，業績較去年同期呈2倍增長。

展望接下來營運，網家「2021雙11PChome來了」演唱會10日晚間於小巨蛋登場，同時也將在PChome 24h購物YouTube頻道、FB粉絲專頁及LINE官方帳號3大平台同步直播，期望藉由娛樂電商的熱度，帶旺站上消費力道。

法人表示，網家近期物流已經恢復正常，第四季為電商零售產業旺季，加上今年電商業者有五倍券助攻，將為網家11月帶來強勁動能。

此外，網家將子公司拍付國際併入21世紀數位，金融服務範圍從原本的電子支付、金融貸款、保險等，擴大到「BNPL先買後付無卡分期」。法人分析，Pi錢包過去因為補貼消費者購物發行的P幣，使虧損從2019年的0.88億元逐年擴大，不過在併入21世紀數位之後，將有望讓虧損縮小，2022年亦有望達到損益兩平。

展望明年，法人表示，網家集團金融服務虧損逐步縮小，加上B2C業務成長、中華郵政智慧園區即將在明年上半年啟用，多重因素帶動，看好網家2022年獲利將有望大幅成長。