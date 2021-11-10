麗彤（6539）10月營收1.6億元，月成長2％，累計1-10月營收14.5億元，與去年同期相當。

麗彤表示，自本土疫情趨緩可控，線下美容保養服務需求回溫，加上疫情提高消費者對健康的重視與消費習慣的改變，線上保健、保養需求強勁，帶動公司單月營收自7月起逐月回升。

目前集團三大營運引擎，包含保健食品、美容保養品、醫美管理平台三大領域，受益集團DV皮膚管理中心及DV官網擁有60萬會員的穩固基礎，大數據精準行銷，再次提高行銷效益，「醇系列」機能飲品持續熱銷，結合活動與電商銷售優勢，帶動保健美容產品銷售量均比去年同期成長，且去年下半年DV皮膚管理中心新門市開幕，推升營收穩健。

麗彤表示，隨著DV皮膚管理中心皆已正常營業，單店業績逐步回溫，內部將持續擴大經營高雄分公司，並正籌備成立新竹分公司，以期持續擴大醫美管理平台效益，進而帶動醫材供應的穩健增長。

至於保健與保養品，消費者期待雙11購物檔期，公司積極推出新產品搶攻新市場，亦透過產品價格調整，以期第四季美容保健產業旺季，激勵營收表現，全年營運保持正向發展可期。