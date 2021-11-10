不只創造銷售佳績，更創造建築奇蹟！位在繁華熱鬧新光三越商圈的「精銳FUN未來」近期完工落成，多層次曲線造型外觀，格外引起過路人的矚目，其繁複的施工工序，更成為中部營建業者討論的焦點。精銳建設工務團隊與施工師傅首次公開「解密」，談到施工過程中的甘與苦，感動與成就溢於言表！

「精銳FUN未來」歷時8年時間，包含4年土地整合、4年興建工程期，在台中精華市區的西屯路、弘孝路口，施作工程原本就十分困難，期間又歷經原物料、營建成本上漲的壓力，克服重重難關，將建築當藝術品般精雕細琢，終於得以呈現結合大花園的壯闊建築，在繁華的西屯商圈中有如世外桃源。

帶領「精銳FUN未來」施工團隊的精銳建設工務部副總林谷聯表示，這個案子造就許多建築史上的紀錄，包括一、台中建築業首次在開工前，舉辦超大型基地活化的「藝術駐村計畫」，締造超過6萬人次參訪記錄，在建築之前就已將美學種子播下。

二、「精銳FUN未來」的施工繁複極具挑戰性，施工期間曾創下空前四層鷹架；三層外飾造型有192種多層次曲線；曲面外觀衍生出667個不規則狹窄挑空，工程人員在夾縫中施工，施工難度與時間都相對增加。

為達到施工精準採用Rivit 3D套繪，電腦控制曲線與軸線達到精準畫弧，豎立各樓層的弧型玻璃欄杆。外觀的造型金屬隔柵長達8米，一體成型不續接，高空中裝設運送與施工成本增加。基座隔柵3D立體曲線，用剛性的金屬呈現出柔性的韻律之美；屋頂造型採雙層鋼構包板，凌空23層高空施工格外艱難，空中俯視達到360度無死角之美。

三、中庭400多坪花園採降板無花台設計，樹穴深度至少100公分以上，讓大樹充裕紮根。唯有看不見人為痕跡才是真正的自然森林；四、鄰里牆面美化，利他利己，並且自費向台電申請，將西屯路的電線杆移除，改為地下化，把最美的建築外觀還給住戶與街道。

負責「精銳FUN未來」施工的團隊代表陳耀東表示，這個案子設計細節繁複，圖面檢討就花了半年時間，除了謝謝工務團隊的一路堅持走來，所有協力廠商的師傅們也是功不可沒，「泥作廠商當初看到這棟外觀，每個師傅都直呼很難做，還要挑選體型瘦小的師傅，才能在狹窄的挑空縫隙中施工。」

模板師傅說起精銳的案子，簡直是又愛又怕，不但每棟外觀造型都不同，施工技術與難度更是考驗現場人員，尤其精銳在細節的要求特別嚴格，師傅們常常都是眼淚與汗水都分不清。

另外，金屬廠商也說到，因為「精銳FUN未來」的外觀複雜，每次鷹架架好後要再做另外一個工項時，必須拆掉重新搭一次，就這樣反反覆覆，費工又耗時，「也只有精銳願意付出這樣的成本，才能造就這麼漂亮的外觀。」