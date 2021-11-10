核四公投爭議延燒，外界認為核四雖然位在地震帶上，但機組已經做好防震措施，且法國也同樣有地震，但也同樣在用核電廠，質疑核電廠應該要繼續使用。台大地質科學系教授陳文山10日表示，雖然法國也有地震，但台法兩國地震規模與次數差很大。

陳文山指出，台灣是島嶼，是由板塊擠壓而成，所以有很多破碎帶與斷層，也因為地質相當年輕，所以常帶來地震，同時由於在兩大板塊中間，所以累積能量相當快，每年都會有規模6左右的地震發生，甚至還會有規模7的地震。反觀法國來說，歐洲也有地震帶，不過大多集中在地中海一帶，尤其是義大利跟西班牙的地震多，法國南邊也有地震出現，不過規模比起台灣小上許多。

陳文山說，核電廠應該要避開地震災害潛勢區域，尤其是地震週期相當密集的台灣，這些都需要清楚調查。國際上日本美國法國等國家都會做這樣調查，確認核電廠都在地震潛勢區區域外，法國雖然核電廠多，多是都位在潛勢區低的範圍。

另外根據統計，規模6以上之地震為相對容易致災型的地震，依據USGS全球地震資料庫統計，從1900年開始，臺灣區域曾發生263個地震規模6以上地震、32個規模7以上地震，而法國沒有規模6以上地震。

專家說，台法近年發生最大地震規模比較相差700多倍，依據公式計算結果，比較兩國近年最大地震，臺灣1999年發生921地震規模7.3，所釋放的能量約是法國2019年規模5.4地震的700餘倍。