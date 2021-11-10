前立委顏寬恒9日晚間宣布投入台中第二選區立委補選，在父親顏清標以及國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、立委江啟臣等人陪同下，宣布參選，展現大團結氣勢。資深媒體人趙少康以往年台中第二選區立委選舉的票數，國民黨提名別人不會有這個成績，國民黨也只能提名他。前民進黨立委沈富雄此時突然一句，怎麼講「只能」，他是唯一的選擇。

趙少康9日在政論節目《少康戰情室》中分析台中第二選區立委選舉2013年、2016年、2020年選舉的結果，2013年，顏寬恒以66457票贏陳世凱的65319票，只贏1千多票；2016年，顏寬恒以93495票贏陳世凱的87596票，贏了5千多票，贏的不多；2020年，顏寬恒以10萬7766輸陳柏惟的11萬2839票，輸5千票。可見這一區的選舉都非常緊繃。

趙少康表示，國民黨提名別人不會有這個成績，因為顏家在那邊的力量，包括基層和服務、鎮瀾宮等等。前民進黨立委郭正亮補充說，只有顏家有這個成績，拉到只剩下5千。趙少康接著說，「所以國民黨也『只能』提名他。」沈富雄此時插進一句話說，只能那個「只」不能用，太委屈了，怎麼講「只」能，他是唯一的選擇。