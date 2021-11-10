獅象本季例行賽最終戰，中信兄弟推出王牌投手德保拉先發，但他僅休4天就再度登板，總教練林威助表示，之後總冠軍戰也可能面臨投1休4的情況，先讓他嘗試一下。

德保拉之前曾因脖子不適跳過先發，5日重回輪值，面對樂天桃猿先發6局失掉3分，吞下本季第4敗，今天在僅休息4天的情況下再度先發，與統一獅隊先發投手霸能同場競技。

「助總」解釋讓德保拉投1休4的原因，「之前他因為脖子不舒服休比較多天，現在準備來到季後賽，總冠軍戰有可能投1休4，先讓他嘗試一下。」至於是否有機會在總冠軍賽「投1休3」？林威助認為要看用球數，若單場球數破百，這幾乎不可能。

此外，今天兄弟2名新洋投象魔力、華德茲也都會在牛棚待命，林威助說：「他們出賽場次不多，讓他們了解一下獅隊打線。」兄弟也將此役視為台灣大賽前哨戰，「會模擬一下，大膽嘗試，用這場比賽去做修正。」

近期兄弟打線疲弱，11月單月打擊率僅2成10，只有打進6分，今天賽前兄弟也將二軍打擊教練威爾森叫來一軍助拳，林威助表示，就是利用球隊資源協助一軍打擊，「前幾年我當二軍總教練時，他也有上來支援過，趁還有一段時間，看能不能把打擊狀況調整好一點。」