擺脫上半年大環境不利因素干擾，泰鼎-KY（4927）第三季在旺季以及新產能挹注下營運轉佳，10日公布第三季財報，稅後淨利3.83億元、年增5.9％，創下單季新高，每股盈餘2.01元，營業毛利8.41億元、毛利率23.29％，同樣創下新高。

泰鼎前三季營收103.64億元、年增17.6％，營業毛利21.24億元、年增10.5％，營業淨利9.21億元、年減5.7％，稅後淨利8.3億元、年減16.5％，每股盈餘4.35元。

營收優於2020年，但獲利未能同步成長，主要是上半年整體營運不如去年所致，泰鼎表示上半年原物料大幅上漲，加上疫情發展反覆、匯率等不利因素影響，另外還有防疫支出包括疫苗、沙盒計畫、加薪等。公司已盡可能對生產成本、營業費用等嚴格控管，並在淡季期間拉高產能利用率，已攤低固定費用。

展望後續，隨著東南亞逐漸擺脫疫情壓力，泰鼎自身也超前部署，完成員工100％接種疫苗、沙盒計畫啟用，保護員工也確保產能滿載，同時，三廠新產能如期投產，因疫情遞延的訂單亦順利出戶，以及客戶需求依舊強勁，因此樂觀看待第四季營運，力拚季增、年增，以及2021全年營收較2020年有雙位數成長的目標不變。

法人表示，泰鼎第四季四大產品線均維持暢旺，PC類和通訊類，如筆電、辦公室設備、STB機上盒、Wi-Fi分享器等為剛性需求，Home產品線動能來自Mini LED TV背光板及non-TV產品，車用則來自新客戶貢獻。其中，三廠新產能投產，主要是因應韓系Mini LED和汽車新客戶需求，受惠新產品持續放量，帶動產品組合有利，以及新廠生產優化有望推升營收規模持續放大，因此樂觀預估泰鼎第四季將維持成長態勢。