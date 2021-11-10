智冠科技（5478）10日公告10月營收5.12億元，月減7％，主要因9月智冠經銷合作遊戲推出較多節慶活動，以及大型廣宣專案集中所致，1月至10月累計營收60.95億元。

智冠董事會10日同步通過第三季財報，歸屬本公司稅後淨利2.02億元，每股盈餘為1.67元，今年前三季累積合併營收51.78億元，歸屬本公司稅後淨利6.35億元，每股盈餘為5.24元。

智冠表示，前三季對比去年同期表現，今年雖尚未推出大型遊戲新品，但在IP授權手遊暢銷以及與多款國際級遊戲大作合作帶動下，為今年集團獲利帶來重要貢獻，智冠亦致力發展數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技三大事業群的服務應用與市場規模，擴大觸及不同產業與客群。

此外，智冠集團IP授權紫龍遊戲開發手遊《天地劫》今年3月在中國市場推出，自5月起逐月認列授權分成，第三季完整認列三個月授權收入，台港澳版本則於8月推出、10月開始挹注授權收入，迄今累計貢獻已達預期之上。下半年隨著《天地劫》與知名單機遊戲IP展開聯動合作，已陸續加入多位經典角色陣容，吸引玩家迴響。

而子公司中華網龍近期也正在籌備MMORPG手遊新作《天子傳奇M》、《尋秦記》，期望以更多豐富好玩的內容與玩家見面。

網路廣告行銷事業群一帆數位，今年則是深入與全球遊戲大作開啟大型線上廣告投放合作，透過自行開發的數位廣告平台，以AI技術、大數據和輿情分析緊貼網路趨勢，有效提升廣告觸及與成效，並逐步擴展海外市場投放占比，獲得國際大廠肯定。

電子支付新法上路，為響應政府加速推展行動支付普及率，子公司藍新集團旗下「ezPay簡單付」電子錢包10月加入「電子支付跨機構共用平台」，民眾將可以使用「ezPay簡單付」APP進行跨機構轉帳，未來還會開放跨機構繳費、繳稅等便利應用。年底電商旺季來到，藍新亦全力提供電商平台與網路商家多元金流服務，帶動營運升溫。