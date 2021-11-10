由台灣永續供應協會主辦的「2021年亞洲永續供應+循環經濟會展」，10日開幕，鎖定「淨零排放、再生能源、永續金融」三大主軸，以「跨產業、多元性、國際化」為訴求，規劃6大展區，共有來自12國的110家企業，超過300個展示攤位，為全台最大實體循環經濟展覽與ESG解決方案平台。

台灣永續供應協會（TASS）理事長賴樹鑫致詞指出，第二屆「2021年亞洲永續供應+循環經濟會展」，在大家努力之下，如期舉行，這也是疫情之後的第一個大型會展活動。

賴樹鑫表示，面對聯合國氣候變化峰會（COP26）有關碳中和、以及淨零排放的倡議，TASS今年特別鎖定「淨零排放、再生能源、永續金融」3大主軸，從政策面和產業面，在公部門和民間企業共同合作之下，積極進行綠色轉型，「聚焦台灣、放眼全球」。

經濟部長曾文生在台北連線致詞表示，你的廢棄物是我的材料來源，就是循環經濟的理念，在大家手牽手向前進的過程中，即使有法規的限制或挑戰之處，但，我們可以透過TASS這個平台，一起面對、解決。

主辦單位表示，本屆展會定位「瞄準全球零碳商機」，展覽內容較去年更為多元，包括中鋼、中油、日月光、以及金工中心等單位，展現淨零排放成果的「政府與主題館區」；友達宇沛、漢華、日益、能貿等提出再生能源解決方案的「能源／水資源管理專區」；復盛、日益和等以友善環境為出發的「清潔生產專區」；高科大、益均環保科技等帶來各種運用科技等新方法的「創新商業模式專區」。

更有來自12個國家尋求買主與合作夥伴的「國際專區」、及今年新展出的「循環紡織專區」，邀請宏遠興業、流亞科技、菁華工業，透過不同產業，從回收，分類，再生到創新模式，形成共創循環平台，為邁向2030年紡織減碳，積極尋求更完整的解決方案。

展覽期間現場同步舉辦12場次國際論壇，包含中經院、永豐商銀、高曼投顧、勤業眾信、安侯永續等，將在「永續金融國際論壇」，首次發表我國的「永續分類標準」，並從公司治理的角度提出實際可行的建議，接軌國際趨勢。「永續能源國際論壇」則邀請國內外超過10位專家，分享如何因應歐盟碳邊境管理新局與綠電應用策略。「國際標準論壇」將發表台灣第一份企業氣候行動調查報告，並從國際ISO標準談淨零之基礎盤查與進階管理。還有半導體綠色製造、循環紡織、國際採購供應高峰會等多元主題。

今年特別與循環經濟推動辦公室合作，將台灣循環周最後一站的「台灣循環經濟大聯盟論壇(TCE100 Forum) 」與本展共同舉辦，以「實踐動靜整合，打造循環生態系，建構新台灣」為題，齊聚循環經濟相關產業界翹楚，包括台灣永續能源研究基金會簡又新董事長、循環台灣基金會黃育徵董事長、中油李順欽董事長、中鋼王錫欽總經理、安侯永續發展黃正忠董事總經理、台灣微軟孫基康總經理、宏碁電腦黃資婷共同營運長等。

去年會展中舉辦、創造2億元商機的媒合會，今年也擴大舉辦，增加為近100場次，包括中鋼、群創、南茂、康寧、台聚等大型買主，共同帶來龐大的綠色產業商機。