美時（1795）10月自結合併營收為8.7億元。累計今年1-10月營收已破百億元，達107.14億元，創同期新高，年成長24.3％。

美時表示，10月營收受到美國市場戒癮用藥Buprenorphine/Naloxone當地代工廠商製造及出貨排程影響，將部分訂單遞延至11月出貨，而此批銷貨將計入11月營收，故對於全年展望及成長預期皆無任何影響。累計今年前10個月合併營收達到107億元以上，已達去年全年營收總額，年度成長目標再度提前達陣。