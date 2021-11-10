新台幣匯率助攻，中國人壽創造歷年最佳10月獲利。中壽10日公告，10月單月稅後獲利12.7億元，是歷年10月的獲利新高數字，累計前10月稅後獲利272.1億元，續創中壽成立近60年的同期及全年歷史新高紀錄，同比成長73.9％，每股稅後盈餘（EPS）達5.53元。
新台幣兌美元10月僅小升4.6分左右，且相對星幣、韓元、人民幣、澳幣等算相對弱勢，讓壽險公司在雜幣上10月有匯兌利益；加上匯率避險用的衍生性金融商品有評價利益，中壽表示，10月的淨匯兌成本是今年以來最低的一個月，因為有匯兌利益，中壽10月增提逾6億元的外匯準備金，餘額近33.6億元。
壽險公司10月較不用多費力氣實現股債利得，去支應匯兌成本，獲利相對提高，中壽10月單月稅後獲利12.7億元，是歷年10月獲利最高的一次，累計前10月中壽稅後獲利已達272.1億元，在六大壽險公司中排名第四。
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