台灣大(3045)10日公佈10月自結合併營收128.8億元，EBITDA為26.3億元，營業利益11.7億元，稅後淨利7.8億元，稅後EPS為0.28元。

自結前十個月合併營收1240.0億元，EBITDA為274.5億元，營業利益132.9億元，稅後淨利92.9億元，稅後EPS為3.30元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，10月份電商、5G、家用寬頻三大成長引擎維持高速運轉，營收年增達23％。「mo幣多」用戶持續成長助攻下，電子商務營收年增近4成，於疫情趨緩後仍維持亮眼表現。

行動業務方面，iPhone 13自開賣至10月底為止，超過95％申辦999或以上資費，有效帶動整體高資費申辦動能，且約3成iPhone 13用戶選擇48個月長約期合約，不但持續推升5G月租型用戶滲透率及顧客忠誠度，亦使行動服務營收年增連兩個月突破2％，智慧型手機用戶ARPU達今年以來新高。

除此，家用寬頻在「好速成雙」資費熱賣推升下，推升有線電視事業EBITDA 年成長5％。獲利方面，雖受手機銷貨成本增加影響，10月份合併EBITDA仍年增3％。累計前十個月，電信業務營收年成長符合展望，電信業務EBITDA已有五個月皆較去年同期成長，而合併營收及合併EBITDA分別維持18％及5％年成長，表現優於全年業績展望。