桃園市率全國之先成立「山坡地巡守志工隊」，捍衛好山好水有成，市長鄭文燦10日親自表揚，盼更多鄉親主動開始關心並愛護大自然。（蔡依珍攝）

桃園市2011年率全國之先成立「山坡地巡守志工隊」，10年來志工人數已達60人，成員涵蓋退休公務員、老師、登山同好等，協助市府進行山坡地違規巡查及通報違規事項，杜絕山坡地濫墾的違規情形，市長鄭文燦10日親自表揚志工，盼更多鄉親主動開始關心並愛護大自然。

鄭文燦表示，桃園有超過1／3的面積是山坡地，為了維護山坡地生態保育，10年前率先成立全台第一個「山坡地巡守志工隊」，至今已出勤巡查約2000次，目前志工隊有2小隊，巡守具有山坡地的行政區共12條路線，針對違規開發或不當破壞等違規事件，即時反應與處理，未來國土三法通過後，國土保育將有新的管理制度，市府會與山坡地巡守志工隊一起努力，促進國土的永續發展。

鄭文燦也說，山坡地管理政策涉及公共安全、國土保育、農業觀光與保育觀念等面向，早期桃園有許多坡度未達5％的土地被編定為山坡地，限制人民的土地利用權益，近年來市府持續檢討畫出，讓地方可以合理使用，而在評估後，屬於山坡地者也會有相應的水保、環評等程序，讓山坡地獲得應有的保護。

鄭文燦也提到，桃園90％以上露營地位於復興區，市府清查後列管，注意是否有位處國土敏感地帶或超限開發等問題，目前交通部觀光局正在修正「露營場地管理要點」，未來露營地的管理將按照新版的要點推行，讓露營地在符合相關條件下獲得許可登記，成為合法的露營場地。

水務局長劉振宇表示，桃園於2011年3月28日率先成立了全台第一個「山坡地巡守志工隊」，成立迄今已10年，目前志工人數約60人，巡守志工們以十年如一日的信念，持之以恆地巡查，其堅定守護桃園山林的精神令人敬佩，市府因此今日舉辦成立10周年活動，表揚10年奉獻獎13位、5年奉獻獎37位與志願服務獎6位，感謝志工努力的付出，並希望透過志工隊努力推廣山坡地保育的重要性，讓更多市民主動開始關心，並愛護大自然。