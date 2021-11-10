核四公投通過也沒用!民眾怒轟:政府視民意如糞土

核四重啟商轉公投尚未舉行，但原能會主委謝曉星8日在立法院答詢時表示，他尊重公投結果，但原能會同意重啟核四的機率是零，引發外界熱議。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，結果顯示，大部分民眾認為，政府越是這麼說，就越應該去投公投票。

對於公投同意方表示，只要2到3年就可以裝填燃料棒與重啟，謝曉星指出，過去保守估計整個時程至少要10年，短短2到3年是不可能的，身為主管機關當然會尊重公投，「但還是要務實一點，基本上也不會同意買回核四的燃料棒。」

對此，《中天新聞》9日派出記者在台北街頭進行街訪，詢問民眾，核四公投若過關，原能會：尊重公投結果但「重啟機率為零」，你覺得？並提供5個選項讓民眾選擇：

1.太好笑！原來是投身體健康、投心酸的！

2.好棒棒！視民意如糞土

3.能怎樣？執政最大、恢復帝制吧！

4.踹共啦！政府沒收公投，講清楚呀！

5.不演了？他都這麼說，我就更要去投！

結果顯示，總共有20位受訪民眾參與這個投票，有7人選擇選項1，1人選擇選項2，2人選擇選項3，沒有人選擇選項4，有10人選擇選項5。

受訪民眾也表示，「這個有點傻眼」、「投心酸的，他不會尊重你的意見」、「心裡還是不爽，還是要去投」、「上次公投以核養綠就過啦，不過還不是沒理嗎」、「上次也是投了以後，結果還是他們自己決定」。