中市警六分局10日晚間說明宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3煞痛毆一案

台中市西屯區7日凌晨宋姓男大生駕車不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂，遭對方車上3名男子毆打，致頭部重創、顱內出血。對於外界質疑，警方未在第一時間將涉案3煞移送，警方10日晚間召開記者會說明，事發當時宋男還能與警方對話，且警方到場時已無打架情事。

針對外界質疑，3嫌下手凶殘，造成宋姓大生學成重傷，案發時只是將3人函送，而不是檢方開拘票拘提到案？對此，台中市警察局第六分局長蔡元戎表示，7日凌晨員警接獲報案到場時，宋姓學生還能與員警對話，現場已沒有衝突打架的情事，發現傷者也立即送醫急救。

蔡元戎表示，當時員警即將3嫌與4名助勢者帶回派出所釐清案情，後續發現宋男傷勢嚴重，現場無打鬥情況，才沒有以現行犯移送7人，後調閱周邊影像，認定涉案3煞惡性重大，立即向檢方聲請開立拘票拘提到案。

回顧此案，宋姓男大生等5人於7日凌晨駕車行駛與台灣大道上，準備自快車道向右切入慢車道時，不慎擦撞到張男等3人所駕駛的瑪莎拉蒂，雙方駕駛下車溝通，但張男等3人卻態度惡劣，接著就對宋男拳腳相向，還呼來2車友人助陣，持棍棒、拳頭毆打宋男致顱內出血。

經路過民眾報案，警方於6分鐘內馳抵，對叫囂的張男等人壓制，火速將受傷的宋男送醫，並將鬧事等惡煞帶回局內筆錄後放人，豈料，張男等3人卻於案發後音訊全無，警方旋即啟動警網，接續於10日晚間拘提3人到案，同時傳喚4人助陣男子，預計訊後全案將依殺人未遂罪函請檢方偵辦。