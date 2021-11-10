以老屋為表演場地，飛人集社劇團自2015年造訪全台各地，今年再接再厲，推出全新戲劇作品《吉光片羽vol.2：家》，以物件與偶說故事。（陳怡誠攝）

飛人集社劇團導演石佩玉以手工縫製戲偶，劇組的作品也像手工藝，慢慢地說著老故事。（陳怡誠攝）

以老屋為表演場地，飛人集社劇團自2015年造訪全台各地，今年再接再厲，推出全新戲劇作品《吉光片羽vol.2：家》，將首度到金門，預計運用舊物、偶戲、老照片等物件，訴說老屋故事。導演石佩玉表示，「身邊的新舊物件，都能喚醒人的記憶，這些記憶組合而成的，就是家的故事。」

不管是舊旅行箱、錄影帶、玩具車、印章、俄羅斯娃娃、模型船等，小小的物品一字排開來，都很有戲，石佩玉表示，這些在家裡隨手可得的物品，加上偶戲，讓演出有了多重意義，「戲偶拿在手上，必須人操作才能賦予意義，而每個物件，本身就有自己的意義，除了睹物思人，隨著老屋空間的不同，擺放的方式，也會有不同的情境呈現。」

石佩玉表示，這些物品大都是劇組成員自家物品，這次特別的是，有一本很有歷史的家計簿，以日文寫成，「這是成員的母親的持家記錄本，從裡頭可看見一個家庭如何規劃支出，日常生活的飲食內容，兒子的運動會，教育經費怎麼規劃，訊息很多，一個小小的本子，有很多聯想，能夠發展成有溫度的故事。」

於是，在劇組的創作裡，層層交疊的俄羅斯娃娃，可以變身成廚房裡的菜瓜，又可以象徵家庭成員，一一誕生，石佩玉拿在手上的戲偶阿嬤，也成為國民阿嬤，和藹的笑容，硬朗地展現對生命的態度。投影的呈現方式，也會隨著場地不同，而有所變化。石佩玉表示，在老屋演戲，雖然限制很多，但是變化也比劇場大，燈光的運用也十分有彈性。觀眾也少少的，不到30位，最多40名，有自己的看戲距離和空間。

這次選定的老屋包括金門瓊林聚落老閩宅、台北紀州庵古蹟，以及高雄的黃埔新村眷待期休憩所，製作人許紫珈表示，金門瓊林聚落是台灣最大的閩式聚落，自明朝建立到現在，「房舍是古蹟，整個村落維持著一個三合院，外部又包一層的狀態，裡頭有很多蜿蜒道路，走一走會遇到民家，還有因應戰備而有的阻礙物，讓村落裡的路徑更複雜，十分特別。」

石佩玉表示，這次在金門和高雄，除了要在老屋演戲，還會住下來，和空間更緊密，「高雄的黃埔新村眷待期休憩所裡面有很多小空間，都很有生活感，像是舊椅、舊沙發，這些都是我們的創作養分，也讓同一齣戲，有不同的樣貌。」《吉光片羽vol.2：家》金門場為11月26日至28日，高雄場為12月4日至5日，台北場為12月25日至26日。