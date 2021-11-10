為避免資源回收從業人員發生職業災害，新北市勞動檢查處今年特別針對30家業者實施專案輔導，初檢29家不合格，已要求業者限期改善，如未改善，將依職業安全衛生法處3-30萬元罰鍰。勞檢處希望透過現場工安診斷，事後再實施追蹤檢查，以督促業者正視工安、減少職災。

勞工局長陳瑞嘉說明，資源回收的作業場所時常使用輸送帶、堆高機、挖掘機等重型機具，現場又囤積大量回收物，容易使作業人員面臨機械捲夾及物料倒塌的風險。去年4月即發生一起勞工遭輸送帶捲入死亡職災，今年2月亦發生一件資收廠負責人遭翻覆的堆高機壓擊致死意外，顯見資源回收的作業風險較高，加上業者通常為規模較小、缺乏資源的微型企業，因此選定資源回收業作為專案輔導對象。

勞檢處進一步說明，本次輔導共發現59項缺失，常見缺失型態為堆高機駕駛座未設安全帶、未設照明及方向燈，或駕駛離開時未將貨叉置於地面；另外現場人員使用氧氣、乙炔從事熔切作業時，因未確實固定鋼瓶，如不慎傾倒損壞氣閥開關，容易發生火災爆炸意外。此外，針對輔導所見缺失，勞檢處會透過列管追蹤，以確認業者改善情形，如未依規定改善者，將依職業安全衛生法處3-30萬元罰鍰。

陳瑞嘉提醒，資源回收業者通常規模較小，一般無法完全負擔安全衛生改善費用，為了鼓勵業者積極改善作業環境，勞檢處訂有「補助微型企業改善安全衛生設備作業計畫」，只要是50人以下的事業單位，且營業登記與作業地址相同，皆可提出申請，最高可補助改善費用的一半，若是增設或改善高風險預防的器械設備，單一事業單位更可獲得最高12萬元的補助，歡迎符合規定的業者踴躍提出申請。相關資訊請向勞檢處製造業科洽詢（22523299分機703至721）。