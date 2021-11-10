基隆地方法院今天執行國民黨基隆市黨部二拍作業，總計2棟建物，其中位在義四路的基隆市黨部，無人投標，再度流標；七堵區黨部，則拍定1812萬元。

2建物10月中旬第一次拍賣無人投標均流標，知情人士透露，依過往不動產拍賣經驗，首拍流標很常見，加上市黨部僅拍地上物，更為不易，今天依流程進行第2次拍賣，由民事執行處減價。依司法院法拍屋查詢系統顯示，市黨部建物、七堵區黨部建物二拍最低底價分別降為約4726萬元，為1700萬元。

基隆地方法院今天於民事執行處投標室開標，二拍結果，只有七堵區黨部拍定1812萬元，惟後續仍需通知基地所有權人是否行使優先承買權，至於位在義四路基隆市黨部，無人投標，再度流標，將進行第三拍。

國民黨基隆市黨部自1967年遷至信義區義四路至今，七堵區南興路也有一處區黨部，2棟皆為4層樓建物，各有一座大禮堂及辦公室，占地總計774坪。因國民黨積欠黨工退休金，市黨部產權遭不當黨產委員會拍賣，10月中旬舉行第一次拍賣，2筆皆流標。

據了解，目前國民黨基隆市黨部只有3名黨工是中央黨部派任，其餘皆是義務職，會從中央提撥微薄的經費中，抽出一些補助車馬費，原則上都是志工性質。