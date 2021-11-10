陳郁秀（左）與陳璧君在荷蘭人17世紀的媽祖版畫前合影。（柯宗緯翻攝）

「1621開台400年故事策展及藝術故事彩繪牆」近日登場，荷蘭人17世紀的版畫，媽祖神像大得根本不像東方的形象，媽祖身旁的龍也像極了《哈利波特》中的吃人魔龍，可見當年歐洲人對神祕東方的想像。

近日台灣公共廣播電視集團董事長陳郁秀應雲林縣政府文化觀光處長陳璧君邀請參觀，對縣府能以在地文化IP為起點，結合魏德聖導演《台灣三部曲》的電影道具、三金設計師方序中的主視覺、文學家楊渡的時代故事考據，論述台灣罕為人知的大航海時代多元文化交織的盛況，非常具有國際視野。

陳郁秀也期許各行各業的文化創作工作者，以「大航海時代」顏思齊為文化IP進行越在地越國際的多元創作，對於縣府北港糖廠舊倉庫未來空間利用也給予期待與肯定。

陳郁秀也對展場中的台灣鹿皮、歐洲人眼中的媽祖廟版畫展現濃厚的興趣。台灣輸出鹿皮的歷史可追溯到荷治時期之前，而每年由荷蘭船輸入日本的鹿皮超過10萬張紀錄。

從荷蘭人17世紀版畫觀察，媽祖神像大得根本不像東方的形象，反而更像希臘的神殿，媽祖身旁的龍也像《哈利波特》中的吃人魔龍。這些創作代表當年歐洲人對神祕東方的想像、認知與恐懼。