警方獲報到場，將劉男壓制帶回，劉男仍情緒激動。（讀者提供／馮惠宜台中傳真）

劉男徒手敲擊路過的3部自小客車，造成3部自小客車擋風玻璃龜裂。（讀者提供／馮惠宜台中傳真）

台中市第二分局立人派出所說明案發經過。（台中市第二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中30歲劉姓男子疑因情緒不佳，10日13時34分許在北區漢口路與陝西路口有一名男子以徒手拍打方式破壞路邊車輛車窗，一名20歲男大生載12歲表妹經過，停等紅燈，竟遭他拉下車痛毆；轄區台中市警局第二分局獲報警網馳赴現場，發現劉男在現場大聲咆哮作勢威脅路人，立即將他壓制逮捕並帶返偵辦。

警方初步調查，劉男因近日與家人發生口角爭執，故心情不佳，10日中午獨自騎自行車外出，行經漢口路與陝西路時，突然看到一部自小客車未禮讓行人，竟情緒大暴走以徒手敲擊路過的3部自小客車，造成3部自小客車擋風玻璃龜裂。

當時一名宋姓男大生騎機車載表妹經過，劉嫌亦將其攔下毆打，警方也立即通知119協助送醫，經送往中國醫藥學院附設醫院就醫，經開立診斷證明為右手掌、右手臂、右腳踝有擦挫傷，全案警方依傷害、毀損案移請台中地檢署偵辦，並建請預防性羈押，以維護民眾安全。

分局長陳家銘強調，本案係個人情緒失控，偶發性脫序行為，警方對於維護社會秩序責無旁貸，針對脫序行為均強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。