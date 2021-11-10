台南市官田區渡拔里居民組成水雉保育巡守隊。（王金安提供／劉秀芬台南傳真）

農委會林務局推出瀕危物種生態服務給付辦法，台南市政府農業局今年多次到菱角產區宣導有成，水雉巢位通報數、孵化幼雛數都創新高；在巡護監測給付方面，由官田區渡拔里在地居民組成的水雉巡守隊上月成立，10月24日首次出巡，雖然只有10人加入，但也是十分不容易才組成。

農業局表示，巡守隊每年可以有6萬元獎勵金，雖然有不少農友詢問巡守隊成立內容，最終只有渡拔里有人申請。部分農友表示，有些習慣用農藥泡稻穀毒鳥的老農都是同庄熟人，加入巡守隊會有人情壓力；也有青農表示想加入，但是他的菱角田是在別的里，希望辦法可以調整。

渡拔里巡守隊由農友王金安發起，他的菱角田原本就以友善農法栽種，對水雉保育觀念並不陌生，田裡也都有水雉巢位，有次到農會上課時，聽到新的水雉生態服務給付辦法，其中包括成立巡守隊，他覺得是很好的政策，不但可以保育水雉，還可以找一群志同道合的農友推廣友善農法。

由於成立水雉巡守隊需要由社區發展協會或農民團體提出申請，官田區多數的社區發展協會還是以長輩關懷照顧為主，無人提出申請，王金安長期配合食品工業發展研究所推廣光合菌應用技術，並擔任台南市農業微生物光合菌教育推廣協會理事長，因此以協會名義提出申請，並且鼓吹協會裡的在地農友加入。

渡拔里水雉巡守隊成員有老有少，也有夫妻檔，有人種植好幾甲菱角，也有人只是一般居民，大家每月撥出1天一起巡守渡拔里的菱角田。王金安說，有相同理念就好辦事，大家在群組里約好，周末找一天花不到2個小時就可以把渡拔里主要菱角田巡完，平日大家到田裡工作時，也會巡視路上經過的菱角田。

「官田菱角不特別，特別的是官田區菱角田有水雉鳥。」王金安說，在地居民近十幾年水雉保育觀念提升，水雉數目愈來愈多，也讓更多民眾認識官田菱角與水雉，農友的友善農法，也形成正向的循環，讓菱角的產銷收益更好。