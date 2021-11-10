大陸女星王一菲在22歲時在電視劇《漂亮的李慧珍》初亮相，超高顏值讓她很快受到關注和討論，她的老闆更是頂流女星楊冪，之後也替她接下多部夯劇要角，可惜的是卻都沒有爆紅；近期王一菲確認會出演仙俠劇《長月無燼》，沒想到連女二都當不了，只是個畫面不多的女五，讓網友不免替她惋惜。

王一菲在《漂亮的李慧珍》飾演女配角之一韓雪，精緻五官和完美身材，讓觀眾對她留下深刻印象，隔年就出演古裝大戲《香蜜沉沉燼如霜》，演出愛上男主角的反派，雖然角色個性讓人恨得牙癢癢，但王一菲顏值撐住，和楊紫跟陳鈺琪合作也不遜色，反而壞得更有特色。

王一菲在新作品仙俠劇《長月無燼》中，疑似只是戲分不多的女五。(圖/ 摘自王一菲微博)

身為楊冪公司旗下的女星，王一菲算是拿到相當豐厚的資源，年年幾乎都有新作品，光是待播中的影視作品就有5部；不過，可惜的是，明明有資源又有外貌，但演技似乎還是差強人意，王一菲也不算新演員，網友發現她在最新作品仙俠劇《長月無燼》中，不是女主角也不是女二，只是個鏡頭不多的女五，儘管從官宣照能看到她美麗動人的模樣，但也可能只是劇中存在感低的人。

過去王一菲精緻立體的五官，像是混血兒一樣，就曾被懷疑是不是整形整出來的，直到有人挖出她小時候照片，和現在幾乎變化不大，五官輪廓從小就那麼精緻，才確定楊冪眼光沒錯，旗下女星都美得很有辨識度。