桃園雲豹成立雲豹女啦啦隊，4位來自於伊林娛樂女模分別是wendy、歐斯卡、倚禎與袁子筑(由左至右)各有所長。(黃邱倫攝)

桃園雲豹今天成軍，不但獲得桃園市的冠名，而且還出現一支清純美麗動人的「電豹女」啦啦隊，其中4位來自於伊林娛樂公司旗下超級新星，讓這支啦啦隊立刻提升一個檔次，力壓了其他球隊。

伊林模特兒原本給外界的印象是走高端路線的時尚、典雅，但近年來隨著風氣轉變，年輕人崇尚運動，伊林模特兒公司也舉辦了璀璨之星選拔，個個不僅擁有絕佳身材，而且充滿外美奔放氣息。

桃園雲豹這次成立「電豹女」啦啦隊，4位伊林女模分別是袁子筑、歐斯卡、倚禎與WENDY，

袁子筑是伊林璀璨之星第一屆參賽者，號稱「9頭身美女」，是國民女團AKB48 Team TP成員之一，16歲那年就奪下第10屆全球城市小姐台灣區后冠。

wendy是伊林璀璨之星第六屆參賽者，為專業模特兒，走過許多場台北時裝週經歷，曾參與菱格世代DD52 。倚禎曾參與菱格世代DD52 ，參加過icg 和全中運的表演（跳舞）。歐斯卡是伊林璀璨之星第七屆演藝組亞軍，有英國血統，是女團選秀節目菱格世代DD52「烈焰紅心」的成員，曾參與戲劇《黑羊公館》，是綜藝節目《同學來了》班底。

伊林娛樂創意活動事業部副總經理曹慧如表示，這4位啦啦隊女模各有所長，袁子筑笑容甜美、歐斯卡英國混血美艷動人、WENDY大眼汪汪，都是一時之選，希望她們的加入能讓雲豹女吸引所有籃球迷的目光，在欣賞比賽的同時也能替她們加油打氣。