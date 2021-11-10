台塑集團長孫王泉仁今(10日)被周刊爆出，將和空姐新歡再婚，且兩人還有了「愛的結晶」，但他和女星佐藤麻衣婚變多年，婚姻狀況至今仍讓外界霧裡看花，今(10日)麻衣也首度打破沉默，在推特發文「我們沒有離婚」，直接宣示主權。

麻衣2014年嫁給王泉仁，婚後育有一子，不過2017年傳出婚變，她索性帶著兒子回日本定居，2019年也爆出兩人其實已在新加坡離婚，但消息始終沒有得到證實，不過今王泉仁卻爆出有了第三春，將另娶新加坡空姐女友，不過宏仁集團否認此事。

麻衣發文宣告沒有離婚。(圖／翻攝自麻衣推特)

而麻衣也大動作發文「一件事實我要說，我們沒有離婚」，直接否認離婚傳言，並宣示主權。其實，麻衣這幾年都獨自撫養兒子，疫情爆發前，她每年都會帶兒子返台探望王文洋，不過王泉仁總是避不見面，導致6歲兒子對爸爸完全沒印象。

2019年兩人爆出早離婚一事，麻衣在臉書上曬出帶兒子出遊的照片，寫下：「回來日本很peace，我們在日本自由自在」，沒有正面回應離婚消息，婚姻狀況引發揣測，如今她大動作宣示主權，似有對男方隔空喊話的意思。