楊合貞、李孟竹、劉懿萱3位滑輪溜冰女將，在2021年世界競速滑輪溜冰錦標賽女子3000公尺接力賽聯手擊敗地主哥倫比亞，為中華隊再添1金，賽後受訪時3人開心可以取勝實力堅強的哥倫比亞，劉懿萱更笑說：「請叫我們世界冠軍！」

本屆世錦賽東道主哥倫比亞光是5日比賽首日8項競賽就包辦所有金牌，不過中華隊選手們努力驅動腳下的風火輪，8日女將楊合貞先在個人1000公尺爭先賽奪金，10日再和隊友笑納3000公尺接力賽金牌，這次世錦賽楊合貞也在1萬公尺計點淘汰賽奪銅，男子選手趙祖政也在1000公尺爭先賽獲得銀牌。

賽後接受大會訪問時，楊合貞表示：「我們知道很難擊敗哥倫比亞，她們實力非常堅強，上場以後就是盡力發揮。」被問到已經2金在手，可以怎麼稱呼自己，劉懿萱笑說：「可以叫我們世界冠軍了，大夥證明實力，我們是中華隊！」

衝過終點線時楊合貞被哥倫比亞選手擦撞到而跌坐在地，3位女將拍影片向台灣的鄉親跨海加油致謝，楊合貞並說：「我的屁股沒事！」

中華民國滑輪溜冰協會副祕書長潘莉青透露，因為新冠肺炎疫情影響，選手們已經2年沒能參加國際賽，這次世錦賽又是在旅途遙遠的南美洲國家哥倫比亞，選手們都很爭氣，不受許久未和國際選手對抗及長征影響，還是傳回了捷報，讓大家與有榮焉。