US Army squid games pic.twitter.com/jarsL8mQOQ — memes (@MemesCentraI) October 24, 2021

軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）8日報導，雖然Netflix南韓原創劇《魷魚遊戲》（Squid Game）的情節不太可能實際發生，但許多現役或退役軍人在看完後，都認為該劇在招募民眾、加入動機、管理模式、對精神的衝擊等層面上，與軍旅生涯有驚人的相似之處。

《魷魚遊戲》描述在現實生活中無路可走的456名參賽者，為了高額獎金挑戰落敗就會喪命的生存遊戲。報導指出，《魷魚遊戲》主角成奇勳與招募人員的互動，類似在商場或車站遇到美軍招募人員的民眾；雖然民眾在現實世界中不會被狠甩巴掌，但確實可能被強調「簽下去」後的美好生活，如「軍人薪水比外面高得多」、「加入某某單位還有加給」、「爽缺單位的名額快沒了」等等。

而許多民眾加入軍隊的動機，則與《魷魚遊戲》角色們類似，確實是希望藉此解決經濟困難。還有網友指出，參加《魷魚遊戲》就像為獲得美國公民身分而加入美國陸軍一樣：「你加入陸軍，且多年後成功從戰場上存活，那你就能退伍享受公民生活了。」

Us Army citizenship is like squid game. You join and don’t die in the battle fields, you live to enjoy the citizenship when you retire. https://t.co/xD1nuwksGl — Vivian Chikaodi (@ChikaodiVivian) October 16, 2021

不過在簽下合約後，所有人都須接受軍事化管理，照規定穿著、吃飯、洗澡、睡覺，以及似乎永無止盡的訓練活動；雖然新兵不會因為輸掉某次比賽就被槍斃，但「任務與目的」指出，《魷魚遊戲》和新兵訓練類似，目的都是「把這群死老百姓搞得一團糟」，摧毀個性後再讓人「重生」。