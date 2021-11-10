中央氣象局表示，今(10日) 受東北季風影響清晨各地偏涼冷，上半天中層水氣通過，中部以北及東半部雲多，山區降雨較明顯，今晚起臺灣各地的雲量和降雨減少，輻射冷卻發威，將是這波東北季風最冷的時候，明(11日)早上中部以北低溫只有13度。

明(11日)水氣偏少，各地多為多雲到晴的天氣，只有東半部地區有局部短暫雨，清晨受東北季風以及輻射冷卻影響，中部以北及東北部低溫只有13到15度，其他地方在17度上下，空曠地區會再低一些，白天桃園以北及宜蘭、花蓮仍偏涼，高溫約21到23度，其他地方較為舒適溫暖，高溫在24、25度以上，中南部可以來到28度左右，日夜溫差在中南部達10度以上。

周五、周六（12日、13日）少了輻射冷卻效應，清晨氣溫雖然回升，但在東北季風影響下，北部、東部整天仍較涼，其他地方則是早晚偏涼；中層水氣仍多，周五中部以北山區以及東半部有局部短暫雨，周六降雨範圍將擴大至北部平地；南部地區及中部平地仍維持多雲到晴。

今晚明晨因為輻射冷卻作用，氣溫探底。（圖／翻攝自臉書天氣風險 WeatherRisk）

臉書粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今晚起臺灣各地的雲量轉少，逐漸轉晴，加上東北風的風速減弱，輻射冷卻作用，今晚明晨氣溫探底。周五開始隨著北方冷高壓逐漸出海，本波冷空氣的影響將逐漸減弱，不過早晚還是偏涼，而且環境水氣又逐漸多一些，因此迎風面的北部、宜蘭在周末的降雨機率會提高，中部山區也將有些降雨的機會，周末如有戶外行程要留意一下天氣動態！