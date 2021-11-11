元宇宙概念股宏達電先前因當沖交易達證交所公布注意交易資訊標準，自10月26日起12個交易日列為處置股票，每5分鐘撮合一次，今天處置期滿，12天累計漲幅近7成。

宏達電股價今天開低走高，終場收漲停89.6元，成交量近1.9萬張。自10月25日收盤價53元以來，累計漲幅高達69%。

因臉書（Facebook）、微軟、Google等科技大廠爭相投入元宇宙（Metaverse），打造結合擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）的沉浸式體驗，相關題材熱度不墜，明天宏達電恢復正常交易後，若股價續熱，不排除仍有再處置的可能。

在缺乏新產品下，宏達電10月營收來到新台幣3.5億元，月減41.82%，年減18.62%。宏達電被視為元宇宙概念產品的沉浸式VR眼鏡HTC VIVE Flow已於11月正式開賣，後續銷售表現備受關注。（編輯：楊凱翔）1101110