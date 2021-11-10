嘉義縣新港鄉頂菜園社區發展協會長照c據點的長輩，當攝影師的模特兒，重現農村景象還能賺外快。（張亦惠攝）

嘉義縣新港鄉頂菜園社區發展協會理事長陳明惠將自家土地營造成過去農村特有景觀，內還有許多他的收藏，有不少攝影師前往拍照，近幾年來長照據點長輩化身成模特兒，接受攝影團體預約，重現農村場景。陳明惠說，長輩不只是被照顧者，也能創造價值，目前一個月有約10場攝影協會拍攝邀約，收入則作為長輩薪酬，部分使用在據點經營。

銀髮模特兒們重現過去4、50年代的場景又可賺外快，攝影師也拍出復古又有人情味的照片，是頂菜園社區發展協會的特色。陳明惠18年前成立發展協會，在自家土地上一磚一瓦打造出古色古香的頂菜園鄉土館目前園區約有2公頃，也收藏許多農業社會留下的工具、文物等，更成立了社區照顧關懷站，也因有場景，才能吸引攝影人前來。陳明惠說，有了場景若沒主角照片拍起來沒感覺，靈機一動找來社區長輩當模特兒。

陳明惠說，來拍攝的攝影師們會在臉書分享照片，因社區長輩做的都是年輕時常做的事，拍起來自然又對味，讓不少攝影團體相爭預約，連台東、花蓮都有攝影團體預約前來，目前一個月約有10多場拍攝預約。

今年81歲的洪陳阿嬤說，3年前開始剛開始時會害羞，拍幾次後就習慣了，現在擺pose也很自然，賺到的錢有時用來買自己喜歡吃的東西，有時拿來獎勵孫子課業表現好，很快樂很感謝。