今天網路流傳一則衛福部長陳時中未配戴口罩唱歌的影片，遭到質疑是三級疫情警戒期間的行程？恐違反防疫規定。

據了解，該影片為去年2020年，6月15日，陳時中在當日公務行程結束後，臨時接獲一名北上的高雄朋友邀請的餐會會場，而陳時中當晚唱了2首歌就離開了。而當時是部長下鄉宣導防疫新生活時期，當時台灣已經多日本土無疫情，並非在三級警戒期間。

根據去年防疫新生活的規範，指揮中心在去年的6月7日起進行全國性的大規模解封，但仍有許多民眾認為，大解封意味著不用維持戴口罩、維持社交距離、梅花座以及量體溫等措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當時強調，「大解封後每人仍要維持防疫新生活的指引，因此量體溫、實聯制以及戴口罩仍然是必要的。」

根據當時規定，舉凡出入場所量體溫、實聯制、維持社交距離或戴口罩都必須維持，政府都是用鼓勵的方式，不會強制對民間開罰，但也會推廣安心餐廳、安心販賣處所來進行防疫新生活。

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