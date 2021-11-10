大陸委員會今（10）日針對中共採取對台針對性軍演及再次宣稱對台獨名單依法懲戒等，表達嚴正抗議。（本報系資料照）

大陸委員會今（10）日針對中共採取對臺針對性軍演及再次宣稱對台獨名單依法懲戒等，表達嚴正抗議。陸委會強調，中華民國台灣是主權國家與民主自由社會，有權決定國家前途發展及深化與各國合作；中共當局惡意挑釁作為，完全錯誤及非法無效，台灣人民絕不會屈服妥協。

陸委會表示，製造台海緊張及阻礙兩岸正常交流的主要根源是北京當局，他們拒絕和平對話、不斷政治勒索台灣，企圖操作武力威脅、法律制裁、外交阻撓及分化滲透等複合式施壓手段，強迫我接受矮化的地位，更妄想其「一國兩制」台灣的發展路徑，完全是混淆視聽的空話悖論與統戰謊言，台灣2300萬人民絕不會接受中共專制政權的政治主張。

陸委會指出，我政府將針對中共對台惡意舉措等事態發展，研議適時採取必要反制與防範作為，以確保國家安全與民眾權益。呼籲對岸唯有認清國際現勢及兩岸關係事實，反思其對台政策困境與矛盾，雙方分歧或有望化解，一再誤判情勢、製造事端，終究只會適得其反。