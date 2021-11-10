神岡區沒有網球場可以提供神岡愛好網球的民眾運動？市議員徐瑄灃10日為民請命說，這是市府的責任，不要因人設事；她質詢運動局長李昱叡神岡區網球場是否已經選址確定；李昱叡指出，運動局目前仍在評估場地中。

徐瑄灃指出，她從今年4月20日到現在，已經會勘光與舞園區、清潔隊停車場、圳堵公園停車場等場地；其中，外界盛傳已經選定圳堵公園興建網球場。

徐瑄灃說，會勘時台中市網球協會意見，圳堵公園該處建球場受限寬度，球場東西向易受陽光影響。李昱叡表示，圳堵公園停車場面積只能蓋1座球場，目前場地仍在評估中。

徐瑄灃建議，運動局應該適時告知關心民眾，球場正確的規劃進度、位置、數量，不要一直讓民眾只聽到外界傳言，更要傾聽在地民眾意見。

徐瑄灃強調，她樂見民眾期望的網球場進展順利，規劃設計應該尊重神岡體育會及網球協會的意見，應該讓球場相關資訊要公開透明，不是特定人士的獨家專利，神岡民眾有知情的權利，請運動局配合促成網球場早日完工。

運動局李昱叡指出，運動局會配合辦理。