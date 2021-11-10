高通技術公司推出Snapdragon Spaces XR開發者平台，該頭戴式擴增實境（AR）開發者套件能創造沉浸式體驗，無縫地模糊實體與數位環境的邊界。藉由經驗證的技術和開放式、跨裝置的水平平台與生態系，Snapdragon Spaces提供能協助開發人員將創意化為現實的工具，並徹底革新頭戴式AR裝置的各種可能。Snapdragon Spaces目前已向部份開發人員提供，預計將於2022年春季全面推出。

高通技術公司是擴增實境的先鋒，已投入AR研發超過十年。利用累積多年的創新與專業技術，Snapdragon Spaces提供強大的機器感測技術，針對新一代AR眼鏡效能與低功耗進行優化。

Snapdragon Spaces平台具備感知環境和理解使用者的功能，使開發人員打造的頭戴式AR裝置體驗具備感知能力、能夠與使用者智慧地進行互動，並能順應室內實體空間進行調整。廣泛的環境感知功能包括空間對應與網格劃分、遮蔽、平面偵測、物體與圖像辨識和追蹤、本機錨點與持續性，以及場景感知能力等。機器感測的使用者理解功能包括定位追蹤與手部追蹤。

Niantic本週新推出的Lightship開發者平台將與Snapdragon Spaces整合，提供開發人員打造全球級AR體驗。Lightship開發者平台將擴展延伸至戶外頭戴式使用案例，並透過多人玩家功能鼓勵人們探索戶外、即時與其他玩家連線、互動遊玩。這樣的可能性建立在雙方持續的合作，創造AR頭戴式裝置參考設計以加速AR軟硬體的發展。

包含聯想、摩托羅拉、OPPO和小米等領先的智慧型手機與AR硬體OEM廠商為2022年最早支援Snapdragon Spaces的合作夥伴，其中，聯想ThinkReality A3智慧眼鏡與摩托羅拉智慧型手機的搭配將成為第一款商用化Snapdragon Spaces的產品。

高通技術公司同時也與全球電信營運商生態系合作，包括德國電信、NTT DOCOMO INC.及美國T-Mobile，未來將宣布更多全球電信營運商夥伴。電信營運商夥伴將協助擴大規模，並於明年開始將與支援Snapdragon Spaces的智慧型手機連接的AR眼鏡進行商業化。