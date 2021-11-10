想要購車、修繕裝潢、投資孩子教育及理財時，有不少人會開始將信用貸款視為理財好幫手，在遇到短期資金需求時，大多數人還是會尋求銀行幫忙，透過信用貸款借款，減輕現金周轉的壓力，有點像分期付款的概念。

華南銀行特別針對公教人員客群，量身打造專屬信貸專案「真心好貸」線上限時促銷專案，優惠利率僅1.32％，採一段式計價，隨定儲利率指數調整，手續費僅2000元，最高可貸300萬元，免綁約、免保證人，隨時想還就還，不收取提前清償違約金，此方案僅限線上申辦才能享優惠。

如以借款30萬元，貸款期間5年，貸款利率1.32％，各項相關費用總金額2300元為例，每個月還款金額約5170元，總費用年百分率約1.627％。凡任職滿3個月以上之現職公教人員，包含中央和地方各機關、公立學校和公營事業機構編制內員工皆可申請，讓家庭資金運用更靈活，減輕經濟壓力，還可以兼顧生活品質。

華銀指出，許多人經常被低貸款利息吸引後，直接選擇利率最低的銀行，卻未把開辦手續費、提前清償違約金等相關費用試算進去，結果總費用比其他家銀行還高，因此，提醒民眾若需要資金而向銀行貸款時，信貸利率試算前應該要注意多比較以及評估還款能力才是關鍵。

此外，為了提高民眾申貸便利性，華南銀行也提供網路平台24小時線上申貸，除了舊戶可使用簡訊OTP快速辦理，新戶亦可使用他行臨櫃開立帳戶驗證身分申請貸款。讓有需求的民眾不受時間限制，靈活申貸資金，讓生活更「減擔」。專案活動期間至2021年12月31日止。

華南銀行提醒民眾，在申請信貸之前，還是要先評估自身的財務情形，及日後還款的能力，才能貸得聰明更減擔，靈活資金運用，讓財務布局更加完善。