全球半導體通路龍頭大聯大（3702）第三季營收、淨利及每股盈餘皆成功超越財測，並連續三季創單季歷史新高；今年以來累計淨利已達105.28億元、稅後淨利87.92億元、每股盈餘5元，全數超越去年全年。

大聯大第三季營收超越2千億元的財測上緣，達2018.9億元，年增18.8％，淨利與稅後盈餘分別達39億元與31.85億元，分別較去年同期成長41.4％、41.1％，每股盈餘1.9元。大聯大表示，營收及淨利創高主因在於筆電、PC、基地台、網通暨周邊設備、伺服器及雲端等下游客戶出貨暢旺，帶動半導體及相關電子零組件需求持續強勁，以及上游調整價格等因素影響。

展望第四季，若以新台幣27.9元兌1美元匯率假設，大聯大自估營收將介於1750～1850億元、毛利率3.7～3.9％、營業利益率1.65～1.85％，稅後淨利則落在23.18～27.22億元，每股盈餘1.38～1.62元。

5G商轉及萬物聯網的趨勢推動下，電源、智能家居、物聯網（IoT）等相關解決方案持續增加，為大聯大的營業額成長打下良好基礎。進入第四季後，大聯大下游客戶出貨持續暢旺，以及上游原廠陸續調漲價格，10月營收再繳595.46億元佳績，年增17.79％；累計今年以來營收達6387.75億元，年成長27.4％，正式超越去年全年營收規模。