台星警方合作打擊犯罪再傳捷報。一名新加坡男子先是假冒少女，接著又假裝為「靈媒」婦人，跨海誘拐2名台灣女孩拍裸照及裸體影片。他昨天遭新加坡法院判決坐牢5個月。

據了解，這起案件發生於2019年初，受害女孩的家長發現後隨即報警處理，台灣警方調查發現犯案IP位址可能在新加坡，乃於當年6月通報新加坡警方偵辦。

調查顯示，這名男子先是盜用受害女孩朋友的臉書身分，藉此接近兩人，再誘騙她們透過即時通訊軟體LINE傳送裸照及裸體影片，還恐嚇她們若不照做，就會得癌症或有生命危險。

綜合「海峽時報」（The Straits Times）等星媒報導，34歲的李偉明（音譯）昨天坦承違反影片法令（Films Act），遭判刑5個月。

報導指出，星警循線找到李偉明在新加坡的住處，並於2019年10月上門逮人，並當場查扣多個電腦及硬碟裝置，其中存有近2000支猥褻影片，至少有11支影片涉及受害的台灣女童。

檢察官表示，李偉明先是假裝成少女接近被害女童，之後再「介紹」另一位同樣由他假扮的「靈媒」老婦給她們，要求女童提供自己的裸照及裸體影片，藉以讓「老婦」驅邪，並承諾看過影片後會立即刪除。

被告坦承，他利用這些影片滿足自己的性需求。

根據新加坡影片法令規定，持有猥褻影片者，若為初犯，最高可處以新幣4萬元（約新台幣82萬元）罰款或12個月刑期，或兩者併罰。

駐新加坡代表梁國新接受中央社記者訪問時表示，最近從電信詐騙案到這次的刑事案件，台星警方都密切合作。儘管在疫情之下，雙方仍充分合作、共同努力維持治安，保護民眾權益。

駐星代表處警察聯絡官李堅志指出，跨國網路犯罪問題日益嚴重，跨境取證相形重要，但受到疫情限制，被害人往往無法親自到新加坡提告、出庭，台灣刑事警察局與駐星代表處花了許多時間與心力，溝通台星法律上的差異，促成星方取得起訴及判決的證據資料，將犯人繩之以法。